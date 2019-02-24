شكرا لقرائتكم الملك سلمان يستعرض العلاقات الأخوية مع رئيس العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، اليوم، فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة.

كما حضره من الجانب العراقي، معالي وزير الخارجية الدكتور محمد علي الحكيم، ومعالي وزير التجارة الدكتور هاشم العاني، ومعالي وزير الثقافة الدكتور عبدالأمير الحمداني، ومدير مكتب الرئيس الدكتور عبدالكريم هاشم.



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