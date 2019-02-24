شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يزور الوحدات القتالية بالخطوط الأمامية في الحد: آمنون بوجود رجال أشاوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أنه تشرف، اليوم الأحد، بزيارة للوحدات القتالية في الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، بتوجيهات كريمة من وزير الدفاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال خالد بن سلمان: حدودنا آمنة بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم.

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وتابع الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع: سررت هذا اليوم بالالتقاء بزملائي قيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين.. وسنعمل سويًّا في ظل توجيهات سيدي وزير الدفاع للاستمرار في تطوير قواتنا المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية.



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