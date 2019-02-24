شكرا لقرائتكم اكتمال وصول القوات البحرية المشاركة في التمرين السوداني المختلط الفلك – 3 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس اكتمل وصول القوات البحرية الملكية السعودية المشاركة في التمرين البحري السعودي السوداني المختلط ” الفلك-3 ” إلى مدينة بورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة. وكان في استقبالهم قائد التمرين العقيد البحري الركن رشيد بن راشد الحربي. Advertisements وتنطلق اليوم، فعاليات التمرين، بقاعدة بورتسودان البحرية بمشاركة مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

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