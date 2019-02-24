شكرا لقرائتكم اتفاقية لإلحاق أيتام مستفيدات الضمان ببرامج التعليم الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف بن مسفر السيالي، صباح اليوم، اتفاقية تعاون مع مدارس أمل الجيل الجديد الأهلية ممثلة بهدى الطيار، وبحضور عدد من منسوبي الجهتين، بهدف تمكين الأسر الضمانية وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.

وتقضي الاتفاقية إلحاق عدد من الأيتام وأبناء الشهداء من أسر مستفيدات الضمان الاجتماعي شرق الرياض ببرامج التعليم الخاصة بالمدرسة مع إعفائهم من رسوم الدراسة والمواصلات، بالإضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدات الضمانيات بحسب ما يتوافق مع قدراتهن وإمكانياتهن.

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وذكر السيالي أن مكاتب الضمان الاجتماعي تقدم لفئاتها المستفيدة العديد من الخدمات المتمثلة في الإعانات المالية والمساعدات المقطوعة وبرامج الخدمات المساندة مثل الدعم التكميلي وترميم المنازل والتأمين الصحي وتسديد أجزاء من فواتير الكهرباء وتسديد رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، وبرامج الفرش والتأثيث، موضحًا أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين فرع الوزارة بمنطقة الرياض ومؤسسات القطاع الخاص تحقيقًا لرؤية 2030 التي تدعو إلى تظافر الجهود بين كافة قطاعات الدولة بما يعود بالنفع على المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، شاكرًا مسؤولي المدرسة على مبادرتهم، داعيًا بقية المؤسسات الأهلية للقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية.



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