الان تتابع خالد بن سلمان يزور وحدات قتالية بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي: آمنون بوجود الأشاوس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، إنه تشرف، اليوم الأحد، بزيارة للوحدات القتالية في الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، بتوجيهات كريمة من وزير الدفاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال خالد بن سلمان: حدودنا آمنة بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان يزور وحدات قتالية بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي: آمنون بوجود الأشاوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.