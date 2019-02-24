تقديم برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية الابتعاث الداخلي الأمني وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية بدء تقديم برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية 2019، بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية، حيث تم فتح تقديم برنامج الابتعاث الداخلي الأمني وفق التوضيحات التي صدرت عن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلي للشئون العسكرية، ومنها وضع الأهداف العامة من برنامجي الابتعاث الداخلي والخارجي الموجه لطلاب عمادة البرامج التحضيرية بالجامعات، ونشر مواعيد تقديم الابتعاث الداخلي والخارجي في البرنامج الأكاديمي الأمني، وكافة التفاصيل ستجدونها بجانب روابط التقديم على تلك البرامج إلكترونياً.

أهداف تقديم برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسيات الأمنية أو التقديم على برنامج الابتعاث الداخلي الأمني في وزارة الداخلية 2019، يهدف لبناء شخصية الطالب الملتحق ليكون ضابط وقائد متميز في صفاته، حيث يرتكز البرنامج على استراتيجيات التدريس التفاعلية بما يسهم في تزويد الطلاب بالمعارف والكفايات اللازمة في احد المسارات الأمنية ومنها الدراسات الاستخباراتية والعدالة الجنائية والأمن الداخلي، وفيما يتعلق بشروط تقديم الابتعاث الداخلي الأمني لوزارة الداخلية ومواعيد التسجيل سنوفرها بملف يشمل كل هذه التوضيحات.

مواعيد تقديم برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية

فتح تقديم برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية بدء من اليوم 19-6-1440، ولم يتم توضيح موعد انتهاء تقديم الابتعاث الداخلي الأمني، فيما يمكن التعرف على المزايا من الالتحاق بالبرنامج البالغ مدته 4 سنوات، ويتضمن توضيح المكافآت المالية للمبتعثين، والسكن وغيرها من الميزات، وأخيراً الشروط العامة.

تقديم الابتعاث الداخلي الأمني لوزارة الداخلية

ننشر رابط تقديم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتقديم على البرنامج الأكاديمي الأمني، فيما نرفق قريبا روابط تقديم برنامج الابتعاث الداخلي لوزارة الداخلية التقديم على برنامج بكالوريوس العلوم في الداسات الأمنية 2019 .