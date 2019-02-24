شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى ختام مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام) - تصوير: سامي الغامدي

أبدى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، سعادته من تنظيم مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة الذي احتضنته المنطقة طيلة خمسة أيام، مؤكدا بأن مستوى التنظيم في المهرجان ليس على مستوى المنطقة الشرقية فحسب بل على مستوى المملكة، ونرجو أن يكون أبعد من ذلك، مقدما شكره لمنظمي المهرجان.

جاء ذلك خلال رعايته مساء أمس (الأحد) الحفل الختامي لفعاليات المهرجان في نسخته الثانية، الذي أقيم في أرض معارض الظهران، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وعدد من الشخصيات الاجتماعية ومُلاك إسطبلات ومرابط الخيل ورجال الأعمال والإعلام ومحبي الخيل والرياضة من داخل المملكة وخارجها.

وفور وصوله لموقع المهرجان تجول في مرسم "منيفة" واطلع على المجسمات والمنحوتات والرسومات الفنية للخيل العربية الأصيلة، ثم انتقل إلى مقر الحفل وتوج ثلاثة فائزين في بطولة الخيول العربية المصرية الأصيلة فئة الأفحل، وفاز بالبرونز الفحل راكان الزبير للمالك حمد ناصر العنيق من المملكة، والفضة ذهبت الى شامخ الدانات من مربط الدانات دولة الكويت، والذهب حصده الشاخورة للمالك محمد حسن العالي، كما شاهد عرض "كليمونز"، واختتم التتويج بتسليم جوائز بطولة الأبطال من الفائزين الاربعة في اليوم الختامي للخيول العربية المصرية الأصيلة على فئة (المهارات، والامهار، والأفراس، والفحول) وذهبت لميسونة مربط الفلا لمحمد عبدالرحمن الطبيشي، فيما كرم افضل عارض خيل الذي حصل عليها الفارس علي العباد .

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ومن جهته قدم رئيس اللجنة العليا للمهرجان خالد بن حسن القحطاني، الشكر لراعي المهرجان أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ولنائبه الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك امتداد لدعم القيادة الرشيدة للفروسية والمهتمين بها، مؤكداً بأن فعاليات المهرجان شهدت حضور كبير من المهتمين والجمهور، وأسهم بشكل كبير في تطوير السياحة والتنمية في المنطقة الشرقية بالإضافة إلى إيجاد العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة.

وأشار القحطاني إلى أن الفروسية وتربية الخيول الأصيلة رياضة عريقة وتراث نعتز به، متمنياً أن تكون مسابقة جمال الخيول أرضت العديد من المتعطشين لهذه السباقات، متأملاً أن نحقق تطلعات القيادة الرشيدة في الريادة والتطور لأرض الحرمين الشريفين للمحافظة على تراث الأجداد والآباء.

وكانت فعاليات مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة في نسخته الثانية والمقامة في معارض الظهران، التي انطلقت الأربعاء الماضي واستمرت حتى 24 فبراير شهدت مشاركة أكثر من 400 من الخيول في البطولتين من 7 دول عالمية.