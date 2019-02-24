شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مع الرئيس العراقي الموضوعات المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، اليوم (الأحد)، مع رئيس جمهورية العراق برهم صالح، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام تركي الشبانة.

كما حضره من الجانب العراقي، وزير الخارجية الدكتور محمد الحكيم، وزير التجارة الدكتور هاشم العاني، وزير الثقافة الدكتور عبدالأمير الحمداني، ومدير مكتب الرئيس الدكتور عبدالكريم هاشم.