شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع من الحد الجنوبي: حدودنا آمنة بوجود رجال أشاوس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن حدودنا آمنة بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم. أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن حدودنا آمنة بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم. وقال خلال أول زيارة ميدانية له اليوم (الأحد)، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه: «بتوجيهات كريمة من وزير الدفاع، تشرفت بزيارة للوحدات القتالية في الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، سررت بالالتقاء بزملائي قيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين، وسنعمل سوياً في ظل توجيهات وزير الدفاع، للاستمرار في تطوير قواتنا المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية».



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