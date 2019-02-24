شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إغلاق 45 محلاً.. و203 آلاف ريال غرامات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أغلقت أمانة جدة، أخيرا، 45 محلاً ضمن 359 جولة رقابية نفذتها على الأسواق في نطاق 3 بلديات فرعية، أوقعت خلالها غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 203 آلاف ريال، نظير مخالفات على الأسواق والنظافة والتعديات.

وفي إطار مراقبة الأسواق نفذت بلدية البلد الفرعية 156 جولة على المنشآت الصحية، نتج عنها إغلاق 16 محلاً، وإنذار 57 موقعاً مخالفاً، فيما نفذت بلدية الجامعة الفرعية في نطاقها 52 جولة نتج عنها إغلاق 10 محلات، وإنذار 31 موقعًا مخالفًا، وبلغ إجمالي الغرامات على المنشآت المخالفة 12600 ريال.

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وأزالت بلدية الجامعة ضمن أعمال النظافة ومعالجة التشوه البصري 100 طن من مخلفات البناء، جرى حصرها في 12 موقعًا، فيما أوقعت غرامات بقيمة 3 آلاف ريال إزاء مخالفات بيئية، وشملت الأعمال إزالة 191 لوحة إعلانية مخالفة، وتنفيذ أعمال رش للمكافحة الحشرية في 1690 موقعًا، بينما خالف قسم مراقبة المباني والتعديات 10 مواقع، بعد رصد عدد من الملاحظات، مع إيقاع الغرامات عليها بقيمة إجمالية بلغت 7 آلاف ريال.

من جهتها، نفذت بلدية المليساء الفرعية جنوب المحافظة 151 جولة على الأسواق، أسفرت عن إغلاق 19 محلًا، وإشعار 127 موقعًا، ورصد بسطات مخالفة تعرض منتجات غير صالحة للاستهلاك، وجرى إتلاف 64 طنًا من المعلبات والمواد الغذائية الفاسدة، وإيقاع غرامات مالية على المنشآت المخالفة بقيمة 92858 ريالا، فيما أزال قسم مراقبة المباني والتعديات في بلدية المليساء 8 تعديات في القرينية والقوزين على مساحة إجمالية بلغت 25 ألف مترمربع، وخالف القسم 18 مبنى، وأوقع على ملاكها غرامات مالية بقيمة 80 ألف ريال.

وضمن أعمال النظافة ومعالجة التشوه البصري أزالت بلدية المليساء 20 ألف طن من مخلفات البناء جرى حصرها في 9 مواقع، فيما أوقعت غرامات بقيمة 8 آلاف ريال إزاء مخالفات بيئية، كما أزالت 27 لوحة إعلانية عشوائية و138 حظيرة، ونفذت أعمال رش في 11 موقعًا.