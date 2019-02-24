شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة: «ميدان تقني» لضبط مخالفات «البلدية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة تجربة الرقابة الميدانية الإلكترونية للبلديات الفرعية والإدارات ذات العلاقة عن طريق نظام «ميدان» للارتقاء بخدماتها ضمن مبادرة التحول إلى «مكة الأذكى».

وأوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة المهندس طلال يماني، أن نظام ميدان الإلكتروني سيطبق في مرحلته الأولى على مجموعة من البلديات الفرعية، وبعض الإدارات المركزية ذات العلاقة، وسيتم العمل على تفعيل جميع البرامج التقنية، لتكون ضمن منظومة رقابية موحدة لتحسين آلية الرقابة والتفتيش.

من جانبه، أفاد مدير مشروع الرقابة الميدانية «ميدان» المهندس محمد فرج، أن النظام يهدف لتوحيد جميع الأعمال الرقابية البلدية وجعلها إلكترونية، ما يساعد على ضبط المخالفات بشكل دقيق، وتعزيز الشفافية وثقة المجتمع بالرقابة، وزيادة الإيرادات البلدية، وضبط الجودة في المنشآت، وتطوير إجراءات العمل، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.