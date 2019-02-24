شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يبحث مع رئيس وزراء السويد مجالات التعاون الثنائي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم (الأحد) رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن.
وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض عدد من الأمور المدرجة على جدول أعمال القمة.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.
كما حضره من الجانب السويدي، نائبة وزير الدولة كارين والينستين، وسفير السويد لدى مصر جان ثيسليفل، ورئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية آن ديسمور.
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