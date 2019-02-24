شكرا لقرائتكم خبر عن «صيفي جامعة الطائف».. للخريجين والدراسة في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

حددت جامعة الطائف تسعة شروط لقبول الراغبين في الفصل الصيفي منها الدراسة في رمضان وأن يكون مقتصرا على الطلاب الخريجين.

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وكشف عبر حسابها على «تويتر» عن التقويم الأكاديمي للفصل الصيفي وموعد بداية الدراسة للفصل الصيفي لهذا العام 1440 هـ، حيث ذكرت أن الدراسة تبدأ من يوم الأحد 1440/09/14 هـ وتستمر حتى يوم الخميس 1440/11/29 هـ بواقع 10 أسابيع دراسية تبدأ في شهر رمضان المبارك.

ووضعت الجامعة 9 ضوابط وشروط للتسجيل في الفصل الصيفي من أهمها «يتم فتح الصيفي للطلبة المتوقع تخرجهم والذين لديهم رغبة في الدراسة في الفصل الصيفي المتبقي عليهم 12 وحدة دراسية فما دون، يتم اعتماد فتح الفصل الصيفي حسب إمكانية الأقسام العلمية، يقوم الطالب بتعبئة النموذج المعد لذلك والذي يبين رغبة الطالب في دراسة الفصل الصيفي وتعهده بعدم حذف المقرر بعد تسجيله، لا يتم فتح أي مقرر إلا بوجود طالب خريج فيه، عند اكتمال تسجيل الخريجين في المقرر يسمح لبقية الطلبة دفعة 37 فما قبل بالتسجيل في المقرر، لايسامح لأي طالب بحذف المقرر أو الاعتذار عنه ويتم احتساب حرمان للطالب اذ لم يكمل دراسة ذلك المقرر، تتم دراسة جميع المقررات للطلاب بما ذلك التخصصات الصحية في مقرالطلاب بالحوية، وكذلك تتم دراسة جميع المقررات للطالبات بما ذلك التخصصات الصحية في مقر الطالبات بالحوية».

وكانت جامعة الطائف قد أعلنت قبل أسابيع بالعزوف عن قرارها السابق وإعادة النظر في الفصل الصيفي ومن ثم فتحه للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم.