5 محافظات تستعرض جودة الخدمات مع هيئة تطوير مكة

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جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)
عقد محافظو الكامل ورابغ والجموم وبحرة وخليص اليوم (الأحد) اجتماعا في محافظة رابغ مع فريق العمل المكلف بدراسة تطوير وتحديث أعمال هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نحو رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية التنمية بالمنطقة، بناء على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه.
وناقش الاجتماع أهم التحديات التنموية والاحتياجات المستقبلية للمحافظات، الفرص الاقتصادية والعناصر المطلوبة لتفعيلها، والاحتياجات المطلوبة لتطوير وتحسين جودة الخدمات خصوصاً الاجتماعية وفي مجال البنية التحتية.
وخلص الاجتماع إلى تصور سوف يدرس ويعرض للمناقشة مرة أخرى تمهيداً لأعتماده وتطبيقه على الواقع.
وأكد محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني أن هناك تفاؤلاً بمثل هذه الخطوات الهادفة إلى توفير سبل الراحة للمواطنين وتشجيع الإقامة بالمحافظات، مقدماً باسمه وأهالي المحافظة لشكر والتقدير لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، على ما يبذلانه من جهد ودعم لبناء وتنمية المكان والإنسان في المنطقة ومحافظاتها ومراكزها.
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