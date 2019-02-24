شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يبحث مع رئيس وزراء هولندا فرص التعاون بين المملكة وهولندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

شرم الشيخ 19 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 24 فبراير 2019م واس التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم (الأحد) رئيس وزراء هولندا مارك روتيه.

وتم خلال اللقاء، بحث فرص التعاون بين المملكة وهولندا، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الهولندي، مستشار دولة رئيس الوزراء دافيد دي ويل، ومدير إدارة الشرق الأوسط جوفري فون، ومسؤول السياسات بإدارة الشرق الاوسط لاوغنز فان، والمتحدث الرسمي لدولة رئيس الوزراء يوزجا فان.