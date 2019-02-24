السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - شرم الشيخ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأصحاب الجلالة والفخامة وقادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ اليوم، يلتقطون الصور التذكارية.



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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين وقادة الدول العربية والأوربية في صور تذكارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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