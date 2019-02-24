نائب أمير المدينة يؤدي الصلاة على شهيد الواجب العريف متعب الحربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المدينة المنورة

أدى نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد الفيصل، بعد صلاة المغرب اليوم، صلاة الميت في المسجد النبوي الشريف على شهيد الواجب العريف متعب هايس فاهد المحمدي الحربي، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد بالحد الجنوبي .

وأدى الصلاة معه على الشهيد قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص اللواء حسين الحربي، ومدير فرع وزارة الحرس الوطني خالد التويجري، وعدد من القادة العسكريين وزملاء الشهيد وجموع المصلين.

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ونقل نائب أمير منطقة المدينة المنورة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد وأمير منطقة المدينة لأسرة وذوي الشهيد الحربي.

وقال، إن الشهيد قدم صورة من أروع صور التضحية والفداء، وهو يذود عن حمى الوطن ومقدساته، مؤكدا أن الشهادة تحت راية التوحيد وفي سبيل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدرات الوطن الغالي شرف عظيم، يكرم الله به من يشاء من عباده، سائلا الله أن يتقبله في الشهداء والصالحين.

من جهتهم عبر أهالي الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد ولأمير منطقة المدينة ونائبه، على مشاعرهم ومواساتهم لهم، سائلين الله له المغفرة والرحمة.