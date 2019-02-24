القوات الملكية البحرية تشارك في التمرين السعودي السوداني المختلط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض اكتمل وصول القوات البحرية الملكية السعودية المشاركة في التمرين البحري السعودي السوداني المختلط " الفلك-3 " إلى مدينة بورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة. وكان في استقبالهم قائد التمرين العقيد البحري الركن رشيد الحربي. وتنطلق اليوم، فعاليات التمرين، بقاعدة بورتسودان البحرية بمشاركة مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.



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