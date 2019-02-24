السعودية | خالد بن سلمان يزور القوات المرابطة بالحد الجنوبي

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شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يزور القوات المرابطة بالحد الجنوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - زار نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، القوات السعودية المرابطة في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي، كما التقى قيادات وزارة الدفاع.
وبث خالد بن سلمان صوراً لهذه الزيارة عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: " بتوجيهات كريمة من سمو سيدي وزير الدفاع، تشرفت هذا اليوم بزيارة للوحدات القتالية في الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي. حدودنا آمنة بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم".
وأضاف في تغريدة أخرى: "سررت هذا اليوم بالإلتقاء بزملائي قيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين، وسنعمل سوياً في ظل توجيهات سيدي وزير الدفاع للاستمرار في تطوير قواتنا المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية".
وكان الأمير خالد بن سلمان قد تم تعيينه بأمر ملكي، مساء السبت، نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
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