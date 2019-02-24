، خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس جمهورية العراق ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مقر انعقاد القمة العربية - الأوروبية

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية - الأوروبية اليوم فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة.

كما حضره من الجانب العراقي وزير الخارجية الدكتور محمد علي الحكيم، ووزير التجارة الدكتور هاشم العاني، ووزير الثقافة الدكتور عبدالأمير الحمداني، ومدير مكتب الرئيس الدكتور عبدالكريم هاشم.