، مطار الملك خالد الدولي يتزين بأعلام الكويت احتفاءً بذكرى يومها الوطني ،

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تزينت صالات مطار الملك خالد الدولي، اليوم الأحد، بأعلام دولة الكويت الشقيقة، احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ 58، وتعبيرًا عن مدى عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين.
وأقامت شركة "مطارات الرياض" المسؤول عن إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، عددًا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة؛ لمشاركة الأشقاء في دولة الكويت فرحتهم.
وتضمنت الفعاليات عرض عبارات ترحيبية خاصة بهذه المناسبة على شاشات العرض داخل الصالات، كما تم استقبال المسافرين القادمين والمغادرين من دولة الكويت الشقيقة بالورود والهدايا التذكارية.
وحظيت الفعاليات بتفاعل كبير بين مسافري وعاملي مطار الملك خالد، في مشاهد تؤكد مدى متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
مطار الملك خالد الدولي يتزين بأعلام الكويت احتفاءً بذكرى يومها الوطنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
تزينت صالات مطار الملك خالد الدولي، اليوم الأحد، بأعلام دولة الكويت الشقيقة، احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ 58، وتعبيرًا عن مدى عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين.
وأقامت شركة "مطارات الرياض" المسؤول عن إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، عددًا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة؛ لمشاركة الأشقاء في دولة الكويت فرحتهم.
وتضمنت الفعاليات عرض عبارات ترحيبية خاصة بهذه المناسبة على شاشات العرض داخل الصالات، كما تم استقبال المسافرين القادمين والمغادرين من دولة الكويت الشقيقة بالورود والهدايا التذكارية.
وحظيت الفعاليات بتفاعل كبير بين مسافري وعاملي مطار الملك خالد، في مشاهد تؤكد مدى متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
11:04 PM
تضمنت عبارات ترحيبية ووزعت الورود والهدايا التذكارية على المسافرين
تزينت صالات مطار الملك خالد الدولي، اليوم الأحد، بأعلام دولة الكويت الشقيقة، احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ 58، وتعبيرًا عن مدى عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين.
وأقامت شركة "مطارات الرياض" المسؤول عن إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، عددًا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة؛ لمشاركة الأشقاء في دولة الكويت فرحتهم.
وتضمنت الفعاليات عرض عبارات ترحيبية خاصة بهذه المناسبة على شاشات العرض داخل الصالات، كما تم استقبال المسافرين القادمين والمغادرين من دولة الكويت الشقيقة بالورود والهدايا التذكارية.
وحظيت الفعاليات بتفاعل كبير بين مسافري وعاملي مطار الملك خالد، في مشاهد تؤكد مدى متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
، مطار الملك خالد الدولي يتزين بأعلام الكويت احتفاءً بذكرى يومها الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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