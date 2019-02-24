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خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس وزراء السويد

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محمد بن مسعود - الدمام - بحثا مجالات التعاون الثنائي بين البلدين

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم دولة رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن.
وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض عددٍ من الأمور المدرجة على جدول أعمال القمة.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب السويدي، نائبة وزير الدولة كارين والينستين، وسفير السويد لدى مصر جان ثيسليفل، ورئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية آن ديسمور.

خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس وزراء السويد

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2019-02-24

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم دولة رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن.
وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض عددٍ من الأمور المدرجة على جدول أعمال القمة.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب السويدي، نائبة وزير الدولة كارين والينستين، وسفير السويد لدى مصر جان ثيسليفل، ورئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية آن ديسمور.

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24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440

11:01 PM

بحثا مجالات التعاون الثنائي بين البلدين

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم دولة رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن.
وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض عددٍ من الأمور المدرجة على جدول أعمال القمة.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب السويدي، نائبة وزير الدولة كارين والينستين، وسفير السويد لدى مصر جان ثيسليفل، ورئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية آن ديسمور.

، خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس وزراء السويد ،
المصدر : الخليج 365

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