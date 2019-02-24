، الطالبتان "السريع والسواط" تتألقان في بحثهما بالمؤتمر العلمي 12 في المنطقة الشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت عنوان "الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة"

تميزت الطالبتان "بشائر السريع وإيلانا السواط"، من متوسطة التحفيظ الأولى في الطائف، من خلال عرضهما لبحث بعنوان "دور السياحة بمحافظة الطائف في تحقيق التنمية المستدامة" في المؤتمر العلمي الثاني عشر بقيادة الطلبة في المنطقة الشرقية، والذي أُقيم تحت عنوان "الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة"، وذلك لأهمية قطاع السياحة في رفع اقتصاديات المملكة، خصوصًا في الوقت الحاضر، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في رسم المملكة كواجهة سياحية متميزة على خريطة السياحة العالمية.

وركز البحث على خصوصية محافظة الطائف، والتي تعدُ أحد أهم المناطق السياحية في المملكة، حيث تتوفر بها مقومات السياحة المختلفة مثل: الموقع الجغرافي المتميز، واعتدال المناخ، والآثار السياحية، إلا أنه يلاحظ قلة الانجذاب إليها سواءً من سياح الداخل أو الخارج، أو المستثمرين المحليين والعالميين، مما يؤثر سلبيًا على تحقيق التنمية المستدامة فيها.

وجاء تحديد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: "ما دور السياحة بمحافظة الطائف في تحقيق التنمية المستدامة فيها؟"، وأن هدف البحث التعرف على مقومات السياحة الداخلية في محافظة الطائف ومعوقاتها، وأسباب عزوف السياح عن اختيار محافظة الطائف كوجهة سياحية، كذلك أسباب عزوف المستثمرين عن الاستثمار في محافظة الطائف، والعلاقة بين السياحة الوطنية والتنمية المستدامة.

ومن أهم النتائج التي خلص إليها البحث، اتفاق أبناء المحافظة والسياح وكذلك المستثمرون على وجود مقومات متميزة للسياحة في محافظة الطائف، وقلة الاستثمارات في المحافظة، وخصوصًا في أماكن الإيواء، وضعف الخدمات المقدمة فيها، وأن زيادة السياح ترفع مستوى الدخل لأبناء المحافظة والمستثمرين كما تزيد الطلب على الأيدي العاملة.

وأكد تلك النتيجة ما ذكره المستثمرون من أن أغلب الذين يعملون لديهم هم من سكان المحافظة، مما يؤكد أن للسياحة دورًا كبيرًا في زيادة تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة ومن ثم في النمو الاقتصادي.

وأوصى البحث بتأكيد دور الإعلام في الترويج لمحافظة الطائف كواجهة سياحية، وتشجيع الاستثمار فيها من خلال الإعلان عن المشروعات القائمة فعليًا أو التي تحتاج إليها المحافظة مستقبلاً، وإنشاء مراكز للإرشاد السياحي في المحافظة والإعلان عنها في المنتجعات وغيرها، وتصميم تطبيقات إلكترونية تسهل على السياح معرفة الأماكن السياحية والخدمات المتوفرة فيها، وتشجيع المستثمرين للاستثمار في المحافظة بتقديم الحوافز والتسهيلات لهم، وتزويد المستثمرين بإحصائيات بنسب السياح الوافدين للمحافظة مقارنةً بقلة ما يتوفر فيها من أماكن للإيواء تشجيعًا لهم للاستثمار في هذا الجانب وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة بشكلٍ غير مباشر.

وتقدمت الباحثتان بجزيل الشكر والعرفان لرئيس الغرفة التجارية الدكتور سامي العبيدي؛ لمساندتهما ودعمهما في التواصل مع المستثمرين في المحافظة أو خارجها، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق النتائج المرجوة من البحث المقدم.