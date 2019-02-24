، فوساتي: نسعى للحصول على النتيجة التي تمنحنا التأهل لنصف نهائي البطولة ،

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أكد الأوروغواياني خورخي فوساتي، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال؛ أنه ليست هناك طريقة سحرية واحدة في كرة القدم.
وأضاف: لعبنا مباراة تنافسية قوية في الأسبوع الماضي أمام المنافس في مباراة الذهاب، وأظهرنا إمكانيات كبيرة خاصة في العودة في نتيجة المواجهة، ونسعى للحصول على النتيجة التي تمنحنا التأهُّل لنصف نهائي البطولة.
وتابع: هناك قائمتان مختلفتان من اللاعبين بين بطولة الدوري، وكأس زايد للأندية الأبطال، وليس هناك اختلاف بين طريقة اللعب في البطولتين.
وأوضح المدرب الأورغواياني أن تقييم طريقة اللعب في كرة القدم يأتي في المرتبة الثالثة؛ حيث يستطيع المدرب استخدام طرق لعب مختلفة من مباراة إلى أخرى، واللاعبون المحترفون لا بد أن يكون لديهم إلمام كامل بجميع الطرق الخططية والتكتيكية المختلفة، مع جاهزيتهم لتطبيق أي طريقة متى ما طُلب منهم ذلك، وليست هناك طريقة سحرية واحدة في كرة القدم.
بدوره قال اللاعب حسين المقهوي: نلعب غدًا أمام فريق قوي ومنظم وستكون مواجهة صعبة، وخاصة أن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
وأضاف: قادرون على تحقيق التأهل؛ حيث نملك الإمكانات والقدرات من كافة النواحي ونسعى للوصول إلى آخر نقطة في البطولة، وإسعاد جماهير الأهلي.
يُذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الإماراتي يوم غد الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في جدة، ضمن إياب دور ربع نهائي البطولة.
فوساتي: نسعى للحصول على النتيجة التي تمنحنا التأهل لنصف نهائي البطولةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
أكد الأوروغواياني خورخي فوساتي، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال؛ أنه ليست هناك طريقة سحرية واحدة في كرة القدم.
وأضاف: لعبنا مباراة تنافسية قوية في الأسبوع الماضي أمام المنافس في مباراة الذهاب، وأظهرنا إمكانيات كبيرة خاصة في العودة في نتيجة المواجهة، ونسعى للحصول على النتيجة التي تمنحنا التأهُّل لنصف نهائي البطولة.
وتابع: هناك قائمتان مختلفتان من اللاعبين بين بطولة الدوري، وكأس زايد للأندية الأبطال، وليس هناك اختلاف بين طريقة اللعب في البطولتين.
وأوضح المدرب الأورغواياني أن تقييم طريقة اللعب في كرة القدم يأتي في المرتبة الثالثة؛ حيث يستطيع المدرب استخدام طرق لعب مختلفة من مباراة إلى أخرى، واللاعبون المحترفون لا بد أن يكون لديهم إلمام كامل بجميع الطرق الخططية والتكتيكية المختلفة، مع جاهزيتهم لتطبيق أي طريقة متى ما طُلب منهم ذلك، وليست هناك طريقة سحرية واحدة في كرة القدم.
بدوره قال اللاعب حسين المقهوي: نلعب غدًا أمام فريق قوي ومنظم وستكون مواجهة صعبة، وخاصة أن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
وأضاف: قادرون على تحقيق التأهل؛ حيث نملك الإمكانات والقدرات من كافة النواحي ونسعى للوصول إلى آخر نقطة في البطولة، وإسعاد جماهير الأهلي.
يُذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الإماراتي يوم غد الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في جدة، ضمن إياب دور ربع نهائي البطولة.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
10:32 PM
في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والوصل الإماراتي
أكد الأوروغواياني خورخي فوساتي، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال؛ أنه ليست هناك طريقة سحرية واحدة في كرة القدم.
وأضاف: لعبنا مباراة تنافسية قوية في الأسبوع الماضي أمام المنافس في مباراة الذهاب، وأظهرنا إمكانيات كبيرة خاصة في العودة في نتيجة المواجهة، ونسعى للحصول على النتيجة التي تمنحنا التأهُّل لنصف نهائي البطولة.
وتابع: هناك قائمتان مختلفتان من اللاعبين بين بطولة الدوري، وكأس زايد للأندية الأبطال، وليس هناك اختلاف بين طريقة اللعب في البطولتين.
وأوضح المدرب الأورغواياني أن تقييم طريقة اللعب في كرة القدم يأتي في المرتبة الثالثة؛ حيث يستطيع المدرب استخدام طرق لعب مختلفة من مباراة إلى أخرى، واللاعبون المحترفون لا بد أن يكون لديهم إلمام كامل بجميع الطرق الخططية والتكتيكية المختلفة، مع جاهزيتهم لتطبيق أي طريقة متى ما طُلب منهم ذلك، وليست هناك طريقة سحرية واحدة في كرة القدم.
بدوره قال اللاعب حسين المقهوي: نلعب غدًا أمام فريق قوي ومنظم وستكون مواجهة صعبة، وخاصة أن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
وأضاف: قادرون على تحقيق التأهل؛ حيث نملك الإمكانات والقدرات من كافة النواحي ونسعى للوصول إلى آخر نقطة في البطولة، وإسعاد جماهير الأهلي.
يُذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الإماراتي يوم غد الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في جدة، ضمن إياب دور ربع نهائي البطولة.
، فوساتي: نسعى للحصول على النتيجة التي تمنحنا التأهل لنصف نهائي البطولة ،
المصدر : الخليج 365
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