محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق فعالياته بقاعدة بورتسودان البحرية بمشاركة واسعة اكتمل وصول القوات البحرية الملكية السعودية المشاركة في التمرين البحري السعودي السوداني المختلط "الفلك-3" إلى مدينة بورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة. وكان في استقبالهم قائد التمرين العقيد البحري الركن رشيد بن راشد الحربي. وتنطلق اليوم فعاليات التمرين بقاعدة بورتسودان البحرية، بمشاركة مشاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

وصول القوات البحرية الملكية السعودية للمشاركة في التمرين السعودي السوداني ''الفلك- 3" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-24 اكتمل وصول القوات البحرية الملكية السعودية المشاركة في التمرين البحري السعودي السوداني المختلط "الفلك-3" إلى مدينة بورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة. Advertisements وكان في استقبالهم قائد التمرين العقيد البحري الركن رشيد بن راشد الحربي. وتنطلق اليوم فعاليات التمرين بقاعدة بورتسودان البحرية، بمشاركة مشاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440 10:23 PM تنطلق فعالياته بقاعدة بورتسودان البحرية بمشاركة واسعة تنطلق فعالياته بقاعدة بورتسودان البحرية بمشاركة واسعة اكتمل وصول القوات البحرية الملكية السعودية المشاركة في التمرين البحري السعودي السوداني المختلط "الفلك-3" إلى مدينة بورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة. وكان في استقبالهم قائد التمرين العقيد البحري الركن رشيد بن راشد الحربي. وتنطلق اليوم فعاليات التمرين بقاعدة بورتسودان البحرية، بمشاركة مشاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

، وصول القوات البحرية الملكية السعودية للمشاركة في التمرين السعودي السوداني ''الفلك- 3" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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