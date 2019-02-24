، بسبب قذفها 59 علبة ماء.. "الانضباط" تغرم جمهور الاتحاد ورئيس الهلال ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ قرارين على النحو التالي:

إلزام رئيس نادي الهلال⁩ الأمير محمد بن فيصل، بدفع غرامة مالية قدرها (25,000) ريال، بعد دخوله أرضية الملعب عقب نهاية مباراة الهلال والاتحاد.

إلزام نادي الاتحاد⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال، بعد قيام جماهيره برمي 59 علبة ماء خلال مباراة الفريق أمام الهلال على أرضية الملعب.

