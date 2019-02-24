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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ قرارين على النحو التالي:
إلزام رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، بدفع غرامة مالية قدرها (25,000) ريال، بعد دخوله أرضية الملعب عقب نهاية مباراة الهلال والاتحاد.
إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال، بعد قيام جماهيره برمي 59 علبة ماء خلال مباراة الفريق أمام الهلال على أرضية الملعب.
بسبب قذفها 59 علبة ماء.. "الانضباط" تغرم جمهور الاتحاد ورئيس الهلالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
أصدرت لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ قرارين على النحو التالي:
إلزام رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، بدفع غرامة مالية قدرها (25,000) ريال، بعد دخوله أرضية الملعب عقب نهاية مباراة الهلال والاتحاد.
إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال، بعد قيام جماهيره برمي 59 علبة ماء خلال مباراة الفريق أمام الهلال على أرضية الملعب.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
10:14 PM
أصدرت لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ قرارين على النحو التالي:
إلزام رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، بدفع غرامة مالية قدرها (25,000) ريال، بعد دخوله أرضية الملعب عقب نهاية مباراة الهلال والاتحاد.
إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال، بعد قيام جماهيره برمي 59 علبة ماء خلال مباراة الفريق أمام الهلال على أرضية الملعب.
، بسبب قذفها 59 علبة ماء.. "الانضباط" تغرم جمهور الاتحاد ورئيس الهلال ،
المصدر : الخليج 365
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