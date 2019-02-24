، خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس وزراء هولندا ،

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التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم دولة رئيس وزراء هولندا مارك روتيه.
وتم خلال اللقاء، بحث فرص التعاون بين المملكة وهولندا، ومناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
كما حضره من الجانب الهولندي، مستشار دولة رئيس الوزراء دافيد دي ويل، ومدير إدارة الشرق الأوسط جوفري فون، ومسؤول السياسات بإدارة الشرق الأوسط لاوغنز فان، والمتحدث الرسمي لدولة رئيس الوزراء يوزجا فان.القمة العربية الأوروبية
خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس وزراء هولنداوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-24
التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم دولة رئيس وزراء هولندا مارك روتيه.
وتم خلال اللقاء، بحث فرص التعاون بين المملكة وهولندا، ومناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
كما حضره من الجانب الهولندي، مستشار دولة رئيس الوزراء دافيد دي ويل، ومدير إدارة الشرق الأوسط جوفري فون، ومسؤول السياسات بإدارة الشرق الأوسط لاوغنز فان، والمتحدث الرسمي لدولة رئيس الوزراء يوزجا فان.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
09:44 PM
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
10:13 PM
في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية
التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم دولة رئيس وزراء هولندا مارك روتيه.
وتم خلال اللقاء، بحث فرص التعاون بين المملكة وهولندا، ومناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
كما حضره من الجانب الهولندي، مستشار دولة رئيس الوزراء دافيد دي ويل، ومدير إدارة الشرق الأوسط جوفري فون، ومسؤول السياسات بإدارة الشرق الأوسط لاوغنز فان، والمتحدث الرسمي لدولة رئيس الوزراء يوزجا فان.
، خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس وزراء هولندا ،
المصدر : الخليج 365
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