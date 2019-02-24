فوجئ أحد المواطنين بوجود لاصق جروح داخل وجبة طعام مقدمة له داخل أحد المطاعم بمحافظة جدة. ونشر المواطن عبر صفحته الرسمية على “تويتر” صورة للوجبة المقدمة له، وأشار فيها إلى أمانة جدة، وشكا فيها مما حدث له من إهمال داخل المطعم، لافتا إلى أن هذه المطاعم بدأت جميلة ثم أخذت تتراجع في مستوى الخدمة التي تقدم للزبائن.

من جانبها تفاعلت أمانة محافظة جدة مع الصورة التي نشرها المواطن ومع شكواه، وطالبته بالتواصل معها لاتخاذ اللازم.

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كانت هذه تفاصيل خبر صدمة لمواطن بعد أن وجد لاصق جروح بوجبة داخل أحد المطاعم.. وأمانة جدة تتفاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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