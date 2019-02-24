أكدت مؤسسة النقد على جميع البنوك والمصارف عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي، والتي صدر بها أمر ملكي.
وأوضحت أنه في حالة الاستقطاع الخاطئ للبدلات والمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الكريم المشار إليه فعلى البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.
ودعت المؤسسة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو حساب “تويتر” [email protected] أو بالاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من مؤسسة النقد للبنوك بشأن مكافأة العسكريين الصادر بشأنها الأمر الملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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