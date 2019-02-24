الجوازات ترد على إستفسار بشأن تجديد إقامة مولود

أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة استكال كافة الإجراءات الخاصة بإستخراج جواز سفر المواليد أبناء المقيمين لتجديد إقامة المولود حتى وإن توفرت شهادة ميلاد بالمملكة. جاء ذلك رداً على إستفسار أب مقيم حول الإجراءات اللازمة لتجديد إقامة مولوده الذي ولد على أرض المملكة ، فيما لم يستخرج له بعد جواز سفر.

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