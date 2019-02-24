13 حالة إصابة جديدة بـ كورونا خلال أسبوع 9 منها بوادي الدواسر.. ووفاة ثلاثينية

كشف مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة عن تسجيل 13 حالة اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الأسبوع الماضي، من بينها حالة وفاة واحدة بوادي الدواسر لسيدة تبلغ من العمر 35 عاماً. وقال المركز إنه تم تسجيل تلك الحالات خلال الفترة من 17-23 فبراير الجاري، 9 منها في مدينة وادي الداوسر، وحالة إصابة واحدة في كل من مدن مكة المكرمة، وجدة، وبريدة، وعفيف، مبيناً أنه تم شفاء إحدى الحالات وهي لسيدة ثمانينة بوادي الدواسر.

وأضاف المركز أن 7 حالات لا تزال منومة بالمستشفى، بينما هناك 4 حالات في العزل المنزلي، مشيراً إلى أن بعض الحالات حدثت بسبب مخالطة للإبل والمخالطة المنزلية، والبعض الآخر مكتسبة في منشأة صحية.

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