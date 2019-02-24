مؤسسة النقد: لا استقطاعات أو حسوم من مكافأة راتب شهر للعسكريين

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، في تعميم صدر عنها اليوم الأحد، عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من المستفيدين من راتب شهر مكافأة للعسكريين، المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي، التي تم إقرارها بموجب الأمر الملكي الكريم الصادر بتاريخ 18 / 06 / 1440هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد، أنه لا مساس بالمكافأة المذكورة عند تطبيق الاستقطاعات الدورية، مشددة على أن الاستقطاع الخاطئ للمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الكريم المشار إليه، يوجب على البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت المؤسسة جميع عملاء البنوك، إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم النظام واللوائح الصادرة عنها، فيما يتعلق بالتقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع «ساما تهتم» على الإنترنت « samacares.sa»، أو من خلال حساب تويتر « SAMAcares@»، أو بالاتصال على الرقم المجاني (8001256666).

وكان نائب ملك المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر ثلاثة أوامر ملكية، مساء أمس السبت، تضمنت صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية بالحد الجنوبي، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائبًا لوزير الدفاع، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة لخادم الحرمين بالولايات المتحدة.