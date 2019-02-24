4 خدمات تستعرضها الأحوال المدنية لزائرات معرضها في بريدة

تستعرض الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، غدًا الإثنين، أربع خدمات لزائرات معرضها التوعوي، الذي تطلقه ممثلة بالمكتب النسوي ببريدة 2، في مجمع العثيم مول ببريدة.

ويستهدف المعرض تعريف الزائرات بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأحوال المدنية، مثل خدمة بياناتي التي تستطيع المواطنة من خلالها تفويض الجهات الحكومية بالاطلاع على معلوماتها دون الحصول على برنت.

كما يشمل المعرض التوعية بخدمة التفويض الإلكتروني التي تتيح لكل مواطنة تفويض مواطنة أخرى بإنهاء عدد من الخدمات داخل الأحوال المدنية نيابة عنها وبشكل رسمي، فضلًا عن خدمة تقدير التي تقدم لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن وجودهم، وخدمة المواعيد للتسهيل على العميلات اختيار التاريخ والوقت المناسب لخدمتهن.

ويأتي تنظيم المعرض؛ بهدف توعية الزائرات بأهمية بطاقة الهوية الوطنية وأهمية الحفاظ عليها، بالإضافة لتعريف المواطنات بالخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية من خلال تثقيفهن بالإجراءات الواجب اتباعها عند مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، ومن المقرر أن يستمر المعرض لعدة أيام، من الساعة الرابعة مساءً وحتى التاسعة مساء.

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كانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أعلنت في 16 فبراير الجاري، تدشين خدمة التفويض الإلكتروني، والتي تمكِّن المستفيدين منها من تفويض الغير؛ لإنهاء الاجراءات نيابة عنه.

ونشرت «الأحوال المدنية»، إنفوجراف، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضحت من خلاله الخدمات المقدمة عبر التفويض الإلكتروني والتي تتضمن: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، وكذلك استلام سجل الأسرة، والتبليغ عن واقعة «ميلاد – زواج – طلاق – وفاة»، وتعديل المهنة، واستلام برنت، واستلام إشعارات التعديل.

وكانت الأحوال المدنية جددت في وقت سابق، ضوابط تسجيل أسماء المواليد الجدد وفقًا للنظام، مشيرة إلى أنه لكي تكون الأسماء نظامية يجب اتباع عدة ضوابط وتشمل: تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب فلا يتم تسجيل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل الشريف والسيد والحاج ونحوها.

كما تتضمن ضوابط تسجيل أسماء المواليد الجدد، عدم السماح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل «المعروف بكذا» أو نحو ذلك، وألا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان ومحمد خالد ونحوها، فضلا عن منع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبد الرسول وعبداللات ونحوها.