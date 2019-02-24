جامعة الملك سلمان.. منارة علمية تستوعب 20 ألف طالب بجنوب سيناء

تُعَدُ جامعة الملك سلمان، أحد المشروعات البارزة والتي يُجرى تنفيذها في مدخل مدينة طور سيناء، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في أبريل من العام 2016م.

وهي أول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هي «الطور، شرم الشيخ، رأس سدر»، ويمكنها استيعاب نحو 20 ألفًا و500 طالب.

وتحتوي الجامعة على مدن لإقامة الطلاب المغتربين وأساتذة الجامعة، كما تضم مستشفى جامعي مجهز بفرع مدينة الطور.

ووفق بيانات مصرية رسمية صادرة من مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي، توفر الجامعة أثناء مراحل تنفيذها أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء حاليًا من تنفيذ نحو 50% من المباني والهياكل الخرسانية، مباني الجامعة تم تصميمها وفق الطابع الإسلامي، مع مراعاة أن تكون كافة المعامل، ومعدات التدريب الحديثة مطابقة لما هو مقام في الجامعات العالمية، لتكون جامعة الملك سلمان منارة للعلم في محافظة جنوب سيناء.

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وتضم المرحلة الأولى للمشروع 7 كليات في المدن الثلاث، هي 3 كليات بمدينة الطور على مساحة 205 أفدنة، وهي الفرع الرئيس للجامعة، وتضم كليات الهندسة، وعلوم المياه والبحار، والصناعات التكنولوجية، بالإضافة إلى مبنى الإدارة، و20 مبنى لسكن الطلبة والطالبات، ومباني لسكن الأساتذة، ومكتبة مركزية وقاعة مؤتمرات، ومنشآت رياضية وملاعب ومباني خدمية.

كما تضم المرحلة الأولى كليتين بفرع رأس سدر على مساحة 70 فدانًا، هما كليتا الزراعات الخاصة، والعلوم المالية والإدارية، بالإضافة إلى 8 مبان لسكن الطلبة والطالبات، وسكن للأساتذة، ومسجد، ومكتبة، وملاعب، ومنشآت رياضية، ومبان مساعدة لكلية الزراعة، ومبنى الإدارة، ومبان خدمية.

أما فرع شرم الشيخ، فيضم كليات، «الألسن واللغات، السياحة والفنادق، قسم هندسة العمارة»، إضافة إلى فندق تعليمي، وسكن أعضاء هيئة التدريس، و6 مبان لسكن للطلاب، ومكتبة مركزية، ومنشآت رياضية ، ومسجد، ومبان خدمية كمرحلة أولى.

أما المرحلة الثانية لمشروع جامعة الملك سلمان، فمن المقرر أن تضم 4 كليات، منها 3 كليات بمدينة الطور، هي الصيدلة، والطب، والتمريض، بالإضافة إلى مستشفى تعليمي بسعة 200 سرير، هذا بالإضافة إلى كلية علوم المجتمع بمدينة رأس سدر.

وفي تصريحات للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة سابقة بمدينة طور سيناء، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر افتتاح جامعة الملك سلمان في شهر أكتوبر من عام 2019م، موضحًا أن الكليات التي ستفتح العام الجاري هي علوم البحار والصناعات والسياحة والفنادق والألسن والزراعة والطب البيطري.