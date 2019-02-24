أجواء متقلبة غدًا بالمملكة.. سُحب رعدية وسماء غائمة وأتربة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون الفرصة مهيأة، غدًا الإثنين، لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «عسير، ونجران، وجازان، والباحة، والطائف».

وأشارت هيئة الأرصاد، في تقرير صادر عنها اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستبقى غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب وشمال غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية».

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك توقعات بتكوّن الضباب، خلال ساعات الصباح الباكر، على سواحل الخليج العربي، ومرتفعات جنوب غرب المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فرياحه السطحية شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

Advertisements

وكان المهتم بالطقس صالح الربيعان، توقع عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس السبت، أنه بداية من الثلاثاء المقبل الموافق 21 جمادى الآخرة، وحتى يوم الجمعة الموافق 24 جمادى الآخرة 1440 هـ، سوف نرى أجواء متقلبة تنشط خلالها الرياح السطحية المثيرة للغبار على أجزاء واسعة من المملكة، خاصة الشمالية والوسطى.

وتابع الربيعان قائلًا: إنه بالنسبة للأمطار، فمن المحتمل مساء يوم الثلاثاء المقبل أن تتأثر بها بعض أجزاء من القصيم، وجنوب حائل وشمال الدوادمي.

وكان الربيعان، قد أشار منذ ثلاثة أيام، إلى أن موجة دافئة ستستمر لعدة أيام؛ بدءًا من أمس الأول الجمعة، وتتخللها أمطار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، على شمال المملكة ووسطها.

من جانبه، توقّع خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، أن يسود أجواء المملكة كافة طقسٌ دافئ، مع انحسار الكتلة الباردة التي أثّرت على الأجواء، خلال الأيام الماضية.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «بدأت الكتلة الباردة رحيلها عن الشمال؛ ليسود الدفء أجواء المملكة كافة، مع تحرك حزام سحابي من أواسط إفريقيا في اتجاه الغربية، والمرتفعات الجبلية وشرقها والجنوبية الغربية، وتحرك تدريجي للوسطى ثم للشرقية، تتخلله خلايا ممطرة خاصة على الغربية، والمصايف، والجنوبية الغربية».