كلمة شاملة لخادم الحرمين من شرم الشيخ.. تكشف أزمات المنطقة وتضع الحلول

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة تؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216 .

وأشار خادم الحرمين، خلال كلمته في القمة العربية- الأوروبية بمدينة شرم الشيخ المصرية، إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية، مُؤكدًا ضرورة انصياع الميليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران، لإرادة المجتمع الدولي.

وأضاف، أن المملكة بذلت في سبيل إنجاح مشاورات السويد جهودًا كبيرة، وتدعو إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك المشاورات بكل دقة وتحميل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية عن الوضع القائم في اليمن.

وتابع: «ما يقوم به النظام الإيراني من دعم لهذه الميليشيات وغيرها في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى، يتطلب موقفًا دوليًا موحدًا لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي».

وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أن المملكة تُجدد دعوتها للحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، وفقًا للمرجعيات الدولية في هذا الشأن، مُثمنًا الجهود الأوروبية الداعمة لذلك.

كما أكد الملك سلمان، أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، وفي القمة الأخيرة لقادة الدول العربية التي استضافتها المملكة والتي سُميت «قمة القدس»، تمت إعادة التأكيد على الموقف الثابت تجاه استعادة كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أن المملكة العربية السعودية، عانت مثل الدول الأخرى من الإرهاب، وقادت العديد من الجهود الدولية الرائدة لمحاربته على كل الأصعدة بما في ذلك تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية.

وأكد أهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال بلا هوادة ولا تساهل.

وتابع: «إننا نؤمن بأن قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين من بلدانهم بسبب مآسي الحروب والنزاعات هي على رأس القضايا الإنسانية الملحة ونأمل أن تنجح هذه القمة في المساعدة على إيجاد حلول لها».

وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أن المملكة قدمت مساعدات تتجاوز 35 مليار دولار لأكثر من 80 دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية.

وأكد أن المملكة من منطلق المبادئ والثوابت الإسلامية والعربية، لا تتأخر في تأدية واجباتها الإنسانية تجاه الأزمات التي يعاني منها العديد من دول وشعوب المنطقة والعالم دون تمييز ديني أو عرقي.

وأوضح الملك سلمان، «من مسؤوليتنا جميعًا تجاه شعوبنا وأجيالنا القادمة، أن نعمل على بناء شراكة حقيقية بين الدول العربية والدول الأوروبية تستلهم من تجارب الماضي خططاً للحاضر، ومن تحديات الحاضر فرصاً للمستقبل».

وقدم خادم الحرمين الشريفين، بالغ الشكر والتقدير للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على استضافة هذه القمة، متمنياً لها النجاح والتوفيق.