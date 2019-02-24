العامودي يتفقّد مشاريع منظومة النقل بالجوف ويقف على مراحل الإنجاز

تفقَّد وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم الأحد، عددًا من مشاريع منظومة النقل في منطقة الجوف، التي تشهد تنفيذ 19 مشروعًا للطرق، بتكلفة تقارب مليارًا ومائتي ألف ريال.

ووقف الوزير على الأعمال الجاري تنفيذها في مطار الجوف، ومشروع تنفيذ تقاطع أرامكو، وتنفيذ امتداد طريق الملك عبدالله، وتفقّد العمل بمحطة قطار «سار»، والتقى موظفي فرع الوزارة بالمنطقة والمواطنين؛ للاطلاع على مطالبهم.

وتتراوح نسب الإنجاز في مشروعات الطرق بالجوف بين 20 و100%، إضافة إلى خمسة مشاريع فُرغ منها مؤخرًا، بتكلفة تتجاوز 339 مليون ريال، ومشروعين رُسِّيَا بتكلفة 95 مليون ريال.

ومن بين المشاريع الجاري تنفيذها، مشروع طريق مفرد لربط محطة القطار للشحن في بسطاء إلى طريق ميقوع / تبوك وإلى الزاوية الشمالية للمخطط رقم 19 «المرحلة الأولى»، بطول 40 كيلومترًا، مع ازدواج جزء من الطريق بطول 12 كيلومترًا، وذلك بتكلفة تقارب 78 مليون ريال، والأعمال التكميلية لطريق القصيم /حائل/ الجوف تقاطع الرديفة، وطرق خدمة بطول 4.5 كيلومترات «تقاطع الرديفة»، الذي تزيد تكلفته على 49 مليون ريال.

كما تتضمن مشاريع التنفيذ أيضًا، استكمال طريق المرير/ الفياض/ ظهرة خوعاء، بطول (50) كيلومترًا وتكلفة تقارب 90 مليون ريال، وإنشاء ورصف الطرق الرئيسية بمنطقة الجوف «المجموعة الأولى»، وتشمل تقاطع الأضارع، وتقاطع مطار القريات؛ حيث تقارب تكلفته من 101 مليون ريال، إلى جانب مشروع استكمال ربط أصفان مع الطريق المحوري، تقاطع سطحي على طريق بسيطاء /طبرجل، وتقاطع على الطريق الإقليمي جنوب طبرجل، الذي تقارب تكلفته 55 مليون ريال.

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ومن ضمن المشاريع الجاري تنفيذها كذلك، مشروع استكمال «حمايات خرسانية عبارات» لبعض الطرق بمنطقة الجوف بتكلفة 30 مليون ريال، ومشروع تنفيذ الطرق الثانوية بمنطقة الجوف «المجموعة الأولى»، التي تشمل ازدواج الطريق الإقليمي جنوب القريات «المرحلة الثانية» بطول 10 كيلومترات، وازدواج طريق العقيلة / غطي عين الحواس بطول 42 كيلومترًا، بتكلفة 107 ملايين ريال.

وتشمل مشاريع التنفيذ التسعة عشر، مشروع استكمال بعض الطرق «المجموعة السابعة» بمنطقة الجوف، وتشمل مزارع هريرة والقرعاء من شمال المستودعات الزراعية بطول 10 كيلومترات، واستكمال وصلة ريشان بطول ثلاثة كيلومترات، وازدواج طريق سكاكا / محجة حتى طريق سكاكا / دومة الجندل بطول 31 كيلومترًا، وطريق خوعاء / عذفاء/ أبارواث 41 كيلومترًا، وذلك بتكلفة تقارب 73 مليون ريال.

وتتضمن المشاريع تنفيذ الطرق الزراعية بمنطقة الجوف «المجموعة 13»، والمشتملة على طرق متفرعة شمال وغرب حزم الظمأ، مع طريق ريع السمن والثرثار، وشمال طريق مغيرا بطول 30 كيلومترًا، وطريق الحماميات المتفرع من طريق المرير شرقًا بطول ثلاثة كيلومترات، وطريق يتفرع من طريق طبرجل / القريات بطول ثلاثة كيلومترات، وطريق يمر بين المخططات (15/5/14/6) باتجاه الغرب 20 كيلومترًا، وطريق شرق قارا حتى مزارع نجمة، وربط مغيرا بهديب بطول 40 كيلومترًا، وطريق مزارع أم أرطى بطول 5 كيلومترات، إذ تزيد تكلفة المشروع على 68.74 مليون ريال.

كما يدخل مشروع تنفيذ طريق المرير/ الفياض/ ظهرة خوعاء بطول 65 كيلومترًا، الذي تتجاوز تكلفته 67.5 مليون ريال، ضمن المشاريع الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى مشروع استكمال بعض الطرق بمنطقة الجوف «المجموعة الثانية»، التي تتضمن استكمال ازدواج طريق سكاكا / محجة بطول 20 كيلومترًا، واستكمال تنفيذ تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق سكاكا / دومة الجندل (تقاطع طريق المرير – الفياض – خوعاء مع طريق الملك خالد) (تقاطع أرامكو)، واستكمال تقاطع مثلث أبوعجرم ملاحظة، وذلك بتكلفة تتجاوز 110 ملايين ريال.

ويضاف لمشاريع التنفيذ كذلك، مشروع استكمال طريق الملك عبدالله، مع طريق المرير «منحدرات»، واستكمال تقاطع أطناب، والأعمال المتبقية لتعديل المنحنيات على الطرق الزراعية بطول 100 كيلومتر، وطريق مزدوج لربط محطة القطار للشحن في البسيطاء، إلى طريق ميقوع «المرحلة الثانية» بطول 30 كيلومترًا، وتقاطع إسكان الحديثة – القريات، وتقاطع مركز الحماد بالقريات، وتنفيذ «المجموعة السادسة» التي تشمل الطريق الدائري حول سكاكا ودومة الجندل «المرحلة الأولى» بطول 20 كيلومترًا، واستكمال ازدواج طريق محجة / زلوم، حتى طريق سكاكا / دومة الجندل بطول 4 كيلومترات، وتنفيذ الأعمال بمشروع إصلاح المسار الحالي لطريق الرديفة / أبوعجرم / الحديثة «المرحلة الرابعة» بطول 25 كيلومترًا بمنطقة الجوف، إذ تزيد تكلفة تلك المشاريع على 322 مليون ريال.