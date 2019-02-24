إزالة 63 عربة وبسطة عشوائية مخالفة قرب الحدائق العامة بالطائف

قامت أمانة الطائف بإزالة أكثر من 63 عربة وبسطة عشوائية غير مرخصة؛ لبيع المواد الغذائية والمشروبات الساخنة، من مواقع مجاورة للحدائق والمنتزهات العامة، والشوارع الرئيسة.

ونفّذ مراقبو بلدية شرق الطائف الفرعية، الحملة الرقابية على العربات والبسطات العشوائية المخالفة، التي استغلت المواقع السياحية وأرصفة الشوارع، وجنبات الطرق بشكل مخالف، ما تسبب في عرقلة الحركة المرورية والتأثير على حركة المشاة، بالإضافة إلى ما ينجم عن ذلك من مبعثرات ومخلفات.

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وتجاوبت الأمانة مع شكاوى الأهالي والمحلات، من مخالفين يقومون بإيقاف سيارات نقل محمّلة بالمنتجات الزراعية بجوار المحلات؛ لممارسة البيع وعرقلة الحركة المرورية ببعض الشوارع الرئيسة، وقيام آخرين بإنشاء بسطات عشوائية ثابتة ومتنقلة؛ لبيع المواد الغذائية والتسالي الخفيفة وشغل الطرق والرصيف، وتشويه المظهر العام للشوارع والمواقع السياحية.

وأوضحت الأمانة، أن البلديات رصدت أماكن تواجد الباعة الجائلين، ووجهت لهم إنذارات بضرورة الإخلاء، وممارسة الأنشطة في الأماكن المخصصة لذلك، أو الحصول على التراخيص الرسمية لتشغيل عربات التراك فود، وأكشاك بيع المواد الغذائية، ولم يكن هناك أي تجاوب من المخالفين، الذين تمادوا في ممارسة تجاوزاتهم وتأثيرهم على الصحة العامة والبيئة.

وبيّنت الأمانة أنها لن تسمح بانتشار العربات، والبسطات العشوائية غير المرخصة وغير الخاضعة للاشتراطات الصحية، وبسطات الشاي التي تستخدم مواد مجهولة المصدر، أو منتهية الصلاحية، وستتعامل مع الباعة المتجولين وفق الأنظمة والتعليمات.