السعودية اليوم / اكتمال وصول القوات البحرية الملكية السعودية للمشاركة في التمرين البحري السعودي السوداني المختلط '' الفلك - 3 "



الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

اكتمل وصول القوات البحرية الملكية

وكان في استقبالهم قائد التمرين العقيد البحري الركن رشيد بن راشد الحربي.

وتنطلق اليوم, فعاليات التمرين, بقاعدة بورتسودان البحرية بمشاركة مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

// انتهى //

21:54ت م

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الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساكتمل وصول القوات البحرية الملكية السعودية المشاركة في التمرين البحري السعودي السوداني المختلط " الفلك-3 " إلى مدينة بورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة .وكان في استقبالهم قائد التمرين العقيد البحري الركن رشيد بن راشد الحربي.وتنطلق اليوم, فعاليات التمرين, بقاعدة بورتسودان البحرية بمشاركة مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.// انتهى //21:54ت م0296

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