السعودية اليوم / مطار الملك خالد الدولي يشارك الأشقاء في دولة الكويت فرحة يوم الوطن



الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

احتفى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بذكرى اليوم الوطني الـ 58 لدولة الكويت، تجسيدًا لمدى عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة، التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

و قامت شركة "مطارات الرياض" بتزيين صالات مطار الملك خالد الدولي بأعلام دولة الكويت، وإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة؛ لمشاركة الأشقاء الكويتيين فرحتهم.

وتضمنت الفعاليات عرض عبارات ترحيبية خاصة بهذه المناسبة على شاشات العرض داخل الصالات، واستقبال المسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة والمغادرين بالورود والهدايا التذكارية.

وحظيت هذه الفعاليات بتفاعل كبير بين مسافري مطار الملك خالد الدولي، في مشاهد تؤكد مدى متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

21:42ت م

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الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساحتفى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بذكرى اليوم الوطني الـ 58 لدولة الكويت، تجسيدًا لمدى عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة، التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.و قامت شركة "مطارات الرياض" بتزيين صالات مطار الملك خالد الدولي بأعلام دولة الكويت، وإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة؛ لمشاركة الأشقاء الكويتيين فرحتهم.وتضمنت الفعاليات عرض عبارات ترحيبية خاصة بهذه المناسبة على شاشات العرض داخل الصالات، واستقبال المسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة والمغادرين بالورود والهدايا التذكارية.وحظيت هذه الفعاليات بتفاعل كبير بين مسافري مطار الملك خالد الدولي، في مشاهد تؤكد مدى متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //21:42ت م0295

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