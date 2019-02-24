شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنك السويسري يتراجع أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأحد 24/2/2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- تراجع سعر الفرنك السويسري خلال تعاملات اليوم الأحد، مع تباين في أداء أسعار العملات العربية والأجنبية ما بين ارتفاع وانخفاض. الدرهم الإماراتي 3.6726 0.01

الدولار الأسترالي 0.7865 0.03

الدينار البحريني 0.37683 0.14

الدولار الكندي 1.2827 0.02

الفرنك السويسري 0.9496 -0.01

اليوان الصيني 6.3274 -0.12

الجنيه المصري 17.56 0.06

اليورو 1.2301 0.02

الاسترليني 1.389 0.08

الدينار الأردني 0.709 -0.07

الدينار الكويتي 0.30012 -0.09

الدرهم المغربي 9.1967 -0.1

الريال العماني 0.38496 0.08 الدرهم الإماراتي 3.6726 0.01الدولار الأسترالي 0.7865 0.03الدينار البحريني 0.37683 0.14الدولار الكندي 1.2827 0.02الفرنك السويسري 0.9496 -0.01اليوان الصيني 6.3274 -0.12الجنيه المصري 17.56 0.06اليورو 1.2301 0.02الاسترليني 1.389 0.08الدينار الأردني 0.709 -0.07الدينار الكويتي 0.30012 -0.09الدرهم المغربي 9.1967 -0.1الريال العماني 0.38496 0.08 الريال القطري 3.64 0.04 الفرنك السويسري يتراجع أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأحد 24/2/2019





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