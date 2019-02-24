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أمير الجوف يطمئن على صحة الطفل المفقود

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع والد الطفل مشاري بن بندر العابط، الذي كان مفقودًا أثناء التنزه مع ذويه غرب مزارع سكاكا.

واطمأن سموه خلال الاتصال على صحة الطفل، مهنئًا والديه بعودته سالمًا ولله الحمد.

وأثنى سمو أمير منطقة الجوف بتفاعل الفرق التطوعية وشبكات التواصل الاجتماعي وأبناء المنطقة مع الحدث، معربًا سموه عن شكره للجميع على ما قاموا به من جهود.

من جانبه أعرب والد الطفل عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اتصاله واطمئنانه على صحة الطفل، وهي ليست بمستغربة من سموه الكريم.


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