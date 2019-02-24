شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير المدينة يؤدي الصلاة على الشهيد «الحربي» والان نبدء بالتفاصيل

أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بعد صلاة المغرب اليوم، صلاة الميت في المسجد النبوي الشريف على شهيد الواجب العريف متعب هايس فاهد المحمدي الحربي، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد بالحد الجنوبي.

وأدى الصلاة مع سموه على الشهيد قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص اللواء حسين جابر الحربي، ومدير فرع وزارة الحرس الوطني خالد بن عبدالعزيز التويجري، وعدد من القادة العسكريين وزملاء الشهيد وجموع المصلين.

ونقل سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وسمو أمير منطقة المدينة المنورة - حفظهم الله - لأسرة وذوي الشهيد الحربي.

وقال سموه: إن الشهيد قدم صورة من أروع صور التضحية والفداء، وهو يذود عن حمى الوطن ومقدساته، مؤكدًا أن الشهادة تحت راية التوحيد وفي سبيل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدرات الوطن الغالي شرف عظيم، يكرم الله به من يشاء من عباده، سائلًا الله أن يتقبله في الشهداء والصالحين.

من جهتهم عبر أهالي الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه، على مشاعرهم ومواساتهم لهم ، سائلين الله له المغفرة والرحمة.