شكرا لقرائتكم عائض القرني عن تعيين خالد بن سلمان نائبًا لوزير الدفاع: مهمة أهل لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بارك الشيخ الدكتور عائض القرني للأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز على تعيينه نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

وقال القرني: جزاه الله خيرًا على ما قدّمه كسفير لخادم الحرمين الشريفين، وأسأل الله أن يوفّقه ويعينه في مهمّته الجديدة، التي هو أهل لها”.

وصدر أمس السبت أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وهو صاحب الخبرة الكبيرة وتدرب بشكلٍ مُكثف مع الجيش الأمريكي في كل من الولايات المتحدة والمملكة، بما في ذلك التدرب في قاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا، ثم عمل ضابطًا في مكتب وزير الدفاع.



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