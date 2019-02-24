شكرا لقرائتكم أمطار وغبار على عسير لمدة 3 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عسير

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة عسير، وتحديدًا بيشة تشمل تثليث والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، وتنتهي في منتصف الليل تقريبًا.

وفي نجران، حذرت الأرصاد من طقس غير مستقر على حبونا تشمل بدر الجنوب ونجران والأجزاء المجاورة، من نفس الحالة التي تستمر حتى منتصف الليل أيضًا.



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