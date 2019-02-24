شكرا لقرائتكم فيديو يلخص مكانة السعودية.. ملك البحرين يُقبل رأس الملك سلمان ويرفض قيامه لمصافحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

فاجأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، في بداية انعقاد القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ المصرية، بتقبيله على رأسه في مشهد يعكس محبة الدولة الشقيقة للمملكة وقيادتها، ويؤكد تقدير الأشقاء العرب لمكانة المملكة ودورها المحوري في المنطقة.

وخلال البث المباشر لوقائع القمة على التلفزيون الرسمي المصري، ظهر ملك البحرين وهو يقترب من الملك سلمان ويميل إليه ويقبل رأسه، وعندما حاول الملك سلمان النهوض لمصافحته، رفض ملك البحرين أن ينهض من مكانه، ليدور بعدها حوار ودي بينهما لثوانٍ.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد افتتح اليوم أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بمدينة شرم الشيخ، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية يتقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.



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