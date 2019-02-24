تقديم البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث وزارة الداخلية الإدارة العامة للقبول المركزي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن تقديم البرنامج الأكاديمي الأمني ابتعاث وزارة الداخلية الداخلي والخارجي، بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية، وذلك لطلبة عمادة البرامج التحضيرية بالجامعات المشاركة، وفق الشروط العامة والضوابط الخاصة بكل برنامج، ومواعيد القبول والتسجيل، والية التقديم وروابط التسجيل في البرنامج للجامعات التي نشرت فتح بوابة التقديم الإلكتروني في برنامج الابتعاث الأمني الخارجي والداخلي لوزارة الداخلية وميزات كل برنامج على حسب ما سنوفره من بيانات أدناة.

شروط تقديم البرنامج الأكاديمي الأمني، أو برامج الابتعاث الأمني الداخلي والخارجي لوزارة الداخلية، ومميزات كل برنامج ومنها التقديم على برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية، سنرفق بيان منفصل حول كل مجموعة شروط، ومنها درجة الحصول على الثانوية العامة، ودرجة اختبار اللغة الإنجليزية لطلبة عمادة البرامج التحضيرية وما هو متعلق بسن المتقدم للابتعاث وغيرها من الشروط ومواعيد التقديم لكل برنامج.

شروط تقديم البرنامج الأكاديمي الأمني

الإدارة المركزية للقبول المركزي لوزارة الداخلية أعلنت عن تفاصيل تقديم البرنامج الأكاديمي الأمني ضمن تعليمات التقديم على برنامج الابتعاث الخارجي، وذلك بدء من اليوم الأحد الموافق 19 من جمادي الأخرة 1440 ، وذلك بدء من الساعة العشرة صباحاً ويستمر التسجيل حتى يوم الثلاثاء 28-6-1440، وتم توضيح الهدف من البرنامج والفئات المستهدفة من الطلاب بجانب المميزات العامة للملتحقين بالبرنامج وجميعها موضحة أدناة.

ونحو شروط برنامج الابتعاث الخارجي الأمني فبيانها كما هو موضح.

برنامج الابتعاث الداخلي الأمني

كافة التفصيل حول برنامج الابتعاث الداخلي الأمني ومواعيد التقديم وشروط القبول، وكافة التفاصيل حول برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية بعد قليل.

روابط تقديم برنامج الابتعاث الخارجي للجامعات المشاركة

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن فتح رابط تقديم ابتعاث وزارة الداخلية بالمشاركة مع كلية الملك فهد الأمنية، ومذلك من خلال بوابة خدمات الطلاب القبول والتسجيل وتابعو التحديثات المقبلة لما سنتوصل له من روابط لباقي الجامعات المشاركة في البرنامج.