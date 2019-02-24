شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الأركان: خالد بن سلمان.. خبرة عسكرية وقيادية مميزة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، أن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليس غريباً على وزارة الدفاع لما يمتلكه من خبرة عسكرية وقيادية مميزة، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه.
وقدم نائب رئيس هيئة الأركان العامة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولنائب خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
واختتم تصريحه داعياً الله أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، سائلاً الله لوطننا المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
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