خادم الحرمين يبحث فرص التعاون مع رئيس وزراء هولندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم، رئيس وزراء هولندا مارك روتيه.

وتم خلال اللقاء، بحث فرص التعاون بين المملكة وهولندا، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

كما حضره من الجانب الهولندي، مستشار دولة رئيس الوزراء دافيد دي ويل، ومدير إدارة الشرق الأوسط جوفري فون، ومسؤول السياسات بإدارة الشرق الأوسط لاوغنز فان، والمتحدث الرسمي لدولة رئيس الوزراء يوزجا فان.