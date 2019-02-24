السعودية للكهرباء تطلق شخصية "منور" الكرتونية لتوعية الطلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم حملة "منور"، وهي الشخصية الكرتونية الجديدة التي تطلقها الشركة ضمن الشراكة الاستراتيجية بينها وبين وزارة التعليم، انطلاقا من دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية والتوعية بالسلامة لكل فئات المجتمع بمختلف الأعمار، بالتركيز على تثقيف النشء في هذا الجانب بالغ الأهمية.

وتهدف إلى تعزيز مفهوم السلامة الكهربائية والعامة للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة.

وانطلقت جولة "منور" صباحا من مجمع الفهد التعليمي في الرياض باستخدام حافلة متنقلة، جهزت بغرض تقديم معلومات عن السلامة الكهربائية للطلاب والطالبات بطريقة تفاعلية وتعليمية، تتخللها أنشطة ترفيهية.

كما عرضت مجموعة من الأفلام الكرتونية والتوعوية التي تعنى بتعزيز ثقافة السلامة الكهربائية في المنزل والمدرسة.